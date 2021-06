INFORMAÇÃO OBSERVATÓRIO TRANSPARÊNCIA STP

Desrespeito pelas recomendações das autoridades sanitárias nas ações de pré-campanha.

Num momento em que o mundo trava a luta contra a COVID-19, o Observatório Transferência STP tem recebido várias mensagens que dão conta de comportamentos irresponsáveis nas ações de pré-campanhas dos candidatos às eleições presidenciais de 18 de julho de 2021 em São Tomé e Príncipe.

Não obstante as recomendações das autoridades sanitárias para o distanciamento social e o uso de máscaras, assiste-se no país diversas ações de ajuntamento, passando por festas particulares nos fundões, sem qualquer tipo de controle das autoridades competentes.

Esta edição da rubrica informativa do Observatório Transferência STP tem como principal objetivo contribuir para a prevenção da transmissão do vírus da COVD-19 no país, não visa atingir ou criticar qualquer candidato ou pré-candidato às eleições presidenciais.

São Tomé 31 de maio de 2021 Observatório Transparência STP + transparencia > efectividade