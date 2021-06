Ausência da autoridade do Estado ajuda homem a assassinar mais uma mulher

Mais uma mulher foi assassinada a golpes de machim(catana) em São Tomé. O acto bárbaro aconteceu no último sábado na roça Boa Entrada. Não foi por falta de aviso às autoridades policiais e judiciais do país.

Helder, o homem de 40 anos, nunca aceitou a separação imposta pela sua ex-companheira Maria de Lurdes Pereira. Durante 1 ano e 6 meses de separação foi ameaçando a mulher de morte. Indefesa Maria de Lurdes Pereira, recorreu várias vezes ao comando da polícia do distrito de Lobata, para denunciar as ameaças e promessas de morte que o ex-marido vinha fazendo.

O porta voz da polícia nacional, que relata na televisão nacional, os casos de delinquência ocorridos durante a semana confirma o esforço de Maria de Lurdes Pereira, em busca de socorro junto às autoridades policiais.

«O senhor Helder tinha uma situação de perseguição à sua ex-mulher. Situações que deram entrada no comando policial de Lobata pelo menos 2 ou 3 vezes, e foram encaminhadas para outras entidades, mas que agora terminou com a morte desta mulher de 40 anos», declarou o porta voz da polícia nacional.

Num Estado fraco, que há muito tempo perdeu autoridade, a mulher de 40 anos, mãe de 4 filhos não tinha outra alternativa a não ser o encontro com a morte, no último sábado. O ex-marido cumpriu com a promessa que vinha fazendo ao longo de 1 ano e 6 meses.

Golpes de machim cortaram o pescoço da mulher. O braço também foi amputado. A população de Boa Entrada, cansada das ameaças do homem contra a mulher indefesa reagiu para linchar o homicida. No entanto, imediatamente a polícia entrou em acção, exactamente para evitar que o homicida fosse linchado.

«Levamos o caso para polícia mais de 20 vezes e não tomaram posição. Ele sentiu que as autoridades não tomavam medidas, e então executou a sua promessa…» reclamou o filho da vítima.

Dia a dia, o povo sente que não tem protecção. Percebe que o Estado está a diluir-se. Por isso, a população atacou os agentes da polícia com o arremesso de pedras. Alguns agentes da polícia ficaram feridos.

Apanhado em flagrante delito pelos populares de Boa Entrada, o cidadão Helder de 40 anos de idade, deverá segundo a polícia nacional, ser presente aos Tribunais nas próximas horas.

Tudo indica que desta vez as autoridades policiais e judiciais vão dar atenção a queixa, sobre o assassinato da mulher, que antes pedia em vão ajuda às autoridades para proteger a sua vida. Vida que infelizmente acabou por ser ceifada a golpes de machim, como sempre prometeu o agressor Helder.

Abel Veiga