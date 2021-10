Manifesto Social Nº 17/2021 “Abastecimento de água à Unidade Hospitalar Dr. Ayres de Menezes” Com base no Concurso Público Internacional lançado pelo Governo São-tomense para a Construção de um reservatório e a reabilitação da rede interna de distribuição de água no Hospital Central Dr. Ayres Menezes, o Observatório Transparência STP, traz a colação toda a problemática do processo, tentando descortinar as vantagens, desvantagens e a sustentabilidade de um processo que tanta tinta tem feito correr no país.

Com um Fundo inicialmente previsto de 17 milhões de dólares, que pressupunha o desenvolvimento de um projeto hospitalar com reais mais valias para o país, o Observatório Transparência STP vem avivar a memória de todos na esperança de que os governos do país possam ser cada vez mais sérios, responsáveis, comprometidos com a sociedade e abertos a prestação de contas.

Outro mais, expectante numa proximidade efetiva do novo Presidente da República com a sociedade civil e a sua melhor relação com os outros Órgãos de Soberania, o Observatório Transparência STP manifesta a sua satisfação em relação as atuais ações do Presidente e apela a sua continuidade em prol do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.

O Observatório Transparência STP reitera que o seu papel, enquanto iniciativa da Sociedade Civil é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções, tomar as decisões com vista a salvaguarda do interesse público e no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso Estado. São Tomé, 25 de Outubro de 2021.

Observatório Transparência STP + transparência > efetividade

Acompanhe o assunto em vídeo :