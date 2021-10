“São Tomé e Príncipe O Novo Guia de Viagens em Inglês para – versão livro”

O Cônsul Honorário de São Tomé e Príncipe em Londres, Vereador Christopher Buckwell, apresentou a nova edição do “Guia de Viagens de Bradt para São Tomé e Príncipe”. Este passa a ser o principal guia de viagens em idioma inglês.

Um dos trabalhos do Cônsul e de forma voluntária, é fazer a ponte com as inúmeras agências de viagens sediadas no Reino Unido para incentivar o turismo em São Tomé e Príncipe.

O cônsul Buckwell(na foto) é membro do Comitê Executivo do Corpo Consular de Londres (CCL), uma associação de todos os cônsules gerais e funcionários consulares, de carreira e honorários.

São Tomé e Príncipe é o único país africano que tem lugar na Comissão Executiva.

