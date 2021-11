Comité Director do projecto de modernização do hospital central lança desafio ao Observatório Transparência STP

Numa mensagem enviada à redacção do Téla Nón, Tomas Vera Cruz, Presidente do Comité Director do projecto de modernização do hospital Ayres de Menezes, desafiou o Observatório Transparência STP e também o próprio jornal Téla Nón a promoverem uma sessão pública de informação, que possa esclarecer todos os aspectos relacionados com o projecto financiado pelo fundo do Kuwait em cerca de 17 milhões de dólares. Ilustres senhores,

O velho e sábio ditado diz: Antes tarde do que nunca.

É pensando nesta máxima que acolhemos com muito bom grado o legítimo direito do Observatório Transparência STP em questionar o Governo e naturalmente a atual equipa de gestão do projeto sobre os meandros do projeto de reabilitação do HCAM, cujo acordo de empréstimo que o suporta financeiramente foi assinado em novembro de 2016 entre o Governo de STP e Fundo do Kuwait para o Desenvolvimento Económico Árabe no valor de KD 5.000.000,00 (cinco milhões de dinares kuwaitianos), e o primeiro (porém rescindido) contrato de consultoria foi rubricado em Julho de 2017 entre o Governo de São Tomé e Príncipe e o consórcio FeedBack Infra Limited e System Development Project Management (SDPM), no valor de 1.395.200€ (um milhão trezentos e noventa e cinco mil e duzentos euros) .

Por imperativo de informar devidamente o público e evitar o acumulado de especulações, abstrações e injúrias que vêm ultimamente sendo pronunciadas e por zelo de transparência, informamos que o Comité Diretor e a Unidade de Implementação do Projeto estão disponíveis para responder publicamente, no que lhes diz respeito , com difusão por radio e TV, a todas as questões levantadas pelo Observatório Transparência STP.

Estamos abertos a responder a todas as outras questões que possam ser colocadas pelos interessados no projeto de diversas latitudes e horizontes e exibir sempre que útil toda a documentação necessária a suportar as nossas respostas. O Téla-Nón que publicou o dito manifesto poderia organizar esta sessão pública de informação na qual estariam obviamente presentes representantes do Observatório Transparência STP.

Aguardamos com expetativa a reação do Observatório e do Téla-Nón a nossa disponibilidade.

Melhores cumprimentos.