Calamidade : Idosos de Lembá ficaram isolados, sem água potável e sem comida

Na vila de Santa Catarina localizada mais ao norte da cidade de Neves, o projecto de desenvolvimento integrado de Lembá dava assistência a 80 idosos. 35 deles que não têm apoio familiar beneficiavam de um prato quente todos os dias.

Segundo a Irmã Lúcia Cândido a enxurrada de Dezembro de 2021, destruiu a ponte sobre o rio Paga Fogo que ligava a cidade de Neves à Vila de Santa Catarina.

«São 80 idosos que recebiam cabazes, e mais 35 idosos que recebiam almoço todos os dias. Para estes 35 não temos capacidade para os levar o almoço», explicou a irmã Lúcia.

Para além da vila de Santa Catarina os idosos estão espalhados por outras comunidades como as roças Lembá e Brigoma.

«Santa Catarina neste momento está isolada. Também não dá para chegar a comunidade de Lembá. Levávamos assistência à Brigoma cuja ponte também ruiu e já não dá para passar», relatou.

A enxurrada dividiu o distrito de Lembá em várias partes. Ponta Furada é outra comunidade que está isolada no resto do distrito. O desmoronamento da maior ponte do país, a ponte sobre o Rio Lembá cortou o acesso para as regiões mais ao norte da ilha de São Tomé.

«Temos gente que ficou sem casa e sem roça. A enxurrada arrastou tudo…», precisou Lúcia Cândido.

Isolados, os idosos que habitam o interior de Lembá deixaram de ter o prato quente. Mas apesar do corte das estradas, o projecto de desenvolvimento integrado envia cabazes para os idosos que ficaram do outro lado das pontes que ruíram.

«Estamos a tentar lhes dar um cabaz 3 vezes por semana. Vamos até Paga Fogo, e depois está lá um carro a espera que leva o cabaz para Santa Catarina. O problema é quem pode cozinhar para esses idosos? Talvez eles terão que oferecer metade do cabaz a alguém que se disponibilize a cozinhar para eles…» declarou a irmã Lúcia Cândido.

Os 250 idosos que são assistidos no lar do projecto de desenvolvimento integrado na cidade de Neves tiveram melhor sorte. A refeição diária está garantida. O problema segundo Lúcia Cândido tem sido a água potável. «Para os 250 idosos do lar temos garantido água mineral. Mas não é fácil», referiu.

A comunidade nacional e internacional é chamada a contribuir para socorrer as crianças e os idosos da região de Lembá. Contributos para garantia de água potável nos lares de idosos e nas escolas e jardins de infância, são fundamentais e urgentes neste momento em Lembá.

Abel Veiga