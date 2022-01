“Mestre Vento” reeleito presidente da Federação Santomense de Capoeira

Os capoeiristas reelegeram na pretérita sexta-feira, em Assembleia Eletiva, realizada no Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe, Maiquel Furtado “Mestre Vento”, por aclamação, para mais quatro anos na liderança da Federação Santomense de Capoeira.

“Estou muito feliz” começou por dizer Maiquel Furtado, após a reeleição, acreditando que a escolha, que recaiu na sua pessoa, é o fruto da liderança de proximidade e do trabalho desenvolvido na última gestão.

“Esta reeleição é o fruto de muito trabalho e dedicação. Nunca abandonei e sempre estive presente para dar o meu apoio e tentei criar união entre os diferentes centros de treino”.

Assinatura de protocolo com a Federação Portuguesa e a Federação Internacional de Capoeira; e a implementação da prática nas escolas públicas, são os grandes desafios para os próximos 4 anos, avançou Mestre Vento.

A Assembleia que decorreu no auditório do Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe, contou com a presença do Director Geral do Desporto e da Directora do Centro Cultural Brasil- São Tomé e Príncipe, o principal parceiro da federação.

Martins dos Santos