O Filtro “Páginas Web de ministérios desactualizados”

O FILTRO “PÁGINAS WEB DE MINISTÉRIOS DESATUALIZADAS”

Segundo uma denúncia recebida no nosso portal em WWW.OBSERVATORIOSTP.ORG “existem páginas WEB de alguns Ministérios do Governo de São Tomé e Príncipe com informações desatualizadas que podem confundir os cidadãos são-tomenses e, sobretudo, a opinião pública internacional.

” SERÁ VERDADEIRO OU FALSO? O FILTRO é uma rubrica do Observatório Transparência STP que tem como principal objetivo apurar a veracidade dos factos no espaço público, não visa atingir ou criticar quem avalia, mas sim defender a transparência e a integridade, enquanto valores essenciais da democracia.

A bem da verdade. São Tomé e Príncipe 2 de Fevereiro de 2022

