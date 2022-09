Manifesto Social Nº 14/2022.

“Alienação do património imobiliário dos Correios”. Segundo informações, que circulam nas redes sociais, o prédio dos Correios, na Avenida Marginal 12 de Julho, foi alienado a favor da CST – Companhia Santomense de Telecomunicações. Esta decisão do atual governo, tem suscitado polémica na sociedade são-tomense.

O Sindicado da Empresa de Correios tomou conhecimento que esse património foi entregue a CST. Considera que é uma usurpação que lesa os direitos e os interesses dos trabalhadores dos Correios, pelo que não concorda com essa decisão do governo do primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus. Por isso, o sindicato revelou ainda que esta situação pode culminar com uma paralisação total dos serviços dos Correio.

O Observatório Transparência STP aborda este assunto neste Manifesto Social nº 14/2022. O Observatório Transparência STP reitera que o seu papel enquanto iniciativa da sociedade civil é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções tomar as decisões com vista a salvaguarda do interesse público e no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso estado.

São Tomé 26 de Setembro de 2022.

Observatório Transparência STP + transparência > efetividade