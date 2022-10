Portugal forma PN em Segurança Rodoviária

A Embaixada de Portugal na República Democrática de São Tomé e Príncipe informa que decorreu nas instalações da Escola Prática de Polícia, em Água Grande, São Tomé, a abertura do curso de formação em Segurança Rodoviária, destinado a elementos com funções de fiscalização do trânsito da Polícia Nacional, financiado integralmente pela Cooperação Portuguesa (Camões, IP – Instituto da Cooperação e da Língua, IP).

A referida ação de formação, a cargo de dois especialistas da Unidade Nacional de Trânsito da Guarda Nacional Republicana de Portugal, irá ter a duração de 50 horas, abarcando um total de 15 formandos, envolvendo temáticas como a gestão do local de acidente de trânsito, abordagem de viaturas, realização de «operações-stop» na via pública e princípios básicos de investigação de acidentes de trânsito.

Para além disso, a formação abarca um módulo de despistagem de cartas de condução santomenses ilegais (falsas, falsificadas ou contrafeitas), com o apoio de material forense específico, o qual irá ser posteriormente cedido à Polícia Nacional, para utilização neste país.

Portugal continua assim fortemente empenhado na cooperação técnico-policial e de proteção civil com a República Democrática de São Tomé e Príncipe, assumindo-se como o país com maior investimento regular nesse domínio.»

Fonte Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe