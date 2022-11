STP marcou presença no “Salon de la gastronomie”

São Tomé e Príncipe participou com sucesso na 26ª edição do evento gastronómico cultural denominado “Salon de la gastronomie”, realizado em Le Mée-sur-Seine, França.

Por questões de recursos o país esteve representado na exposição gastronômica por seus produtos, cacau, chocolate, café e baunilha.

O evento de três dias (11,12 e 13) que contou com mais de 5.000 visitantes, contemplou demonstrações e degustações.

Em reação a participação são-tomense no evento, Mucumbli Explore, uma das organizações que contribuiu para a participação do país, na sua conta oficial no facebook escreveu “A nossa cultura é o que nos identifica, portanto, a nossa gastronomia diz quem nós somos”.

Martins dos Santos