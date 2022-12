Fundação Real Madrid capacita 18 treinadores

Os treinadores afetos aos projetos da Fundação Real Madrid, nas comunidades de Neves, Água-Izé e AGRIPALMA, foram capacitados na matéria de treinamento técnico e tático. A ação de formação de três dias, decorreu nas instalações do Centro Cultural Português e do Estádio Nacional 12 de Julho.

No âmbito dos projetos que a Fundação Real Madrid que está a desenvolver no arquipélago, juntamente com a Fundação Filhos de São Tomé e Príncipe, em parceria com o Ministério da Juventude e Desporto, 18 treinadores foram capacitados, no último fim de semana, na matéria de treinamento técnico e tático. A formação foi ministrada por uma instrutora da Fundação Real Madrid, que esteve durante a pretérita semana no país.

De salientar que os projetos da Fundação Real Madrid abrangem no total mais de 400 crianças que beneficiam dos treinamentos e das atividades educativas complementares.

