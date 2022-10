Mensagem da FIFA para a Federação Santomense de Futebol é dura e de advertência

Athanase Nkubito instrutor da FIFA que está a orientar cursos de formação para árbitros e observadores de futebol em São Tomé e Príncipe, disse que trouxe uma mensagem da FIFA para a Federação Santomense de Futebol.

Uma mensagem de protesto e de suspeição. «Há um problema especial em São Tomé e Príncipe. Há problema a todos os níveis (futebol)», afirmou Athanase Nkubito.

Na abertura do curso de formação para árbitros e observadores de futebol, o mensageiro da FIFA, identificou os principais alvos que constituem problema para o desenvolvimento do Futebol em São Tomé e Príncipe.

«Começando pela administração da Federação de Futebol. Falamos com os dirigentes e vamos procurar uma solução à parte. Isto é um assunto político», pontuou.

A Federação Santomense de Futebol (FSF) beneficia anualmente de um fundo concedido pela FIFA no valor de 500 mil dólares.

Segundo fonte do Téla Nón que integra a direcção da FSF, o organismo internacional de Futebol, coloca mais um valor de 500 mil dólares a disposição. Mas esta segunda parcela de 500 mil dólares, só pode ser utilizada com base nos objectivos desportivos a conquistar.

O Téla Nón apurou que São Tomé e Príncipe tem apenas 26 clubes de futebol. 10 clubes militam na primeira divisão, outros 10 na segunda divisão e 6 clubes disputam o campeonato de futebol na região Autónoma do Príncipe.

Apesar do importante apoio financeiro da FIFA, que é dado há mais de 20 anos, analistas desportivos consideram que o nível do campeonato nacional de futebol, não pára de degradar de ano em ano. A selecção nacional de futebol, ainda não conseguiu passar da fase de eliminatória para apuramento ao Campeonato Africano das Nações.

FIFA está também preocupada com os sinais negativos do futebol nacional apesar do importante investimento financeiro. FIFA através do seu mensageiro, deixou claro que há problemas a todos os níveis na Federação Santomense de Futebol, nomeadamente na administração, ou seja, na gestão da instituição.

Na arbitragem a FIFA disse que há dois níveis de problemas. Os instrutores e dirigentes da arbitragem padecem de problemas, e os próprios árbitros estão entolhados em deficiências.

Por isso, segundo Athanase Nkubito, a importância do curso de 5 dias que está a ser ministrado pela FIFA.

«Infelizmente não se vê o nome de São Tomé e Príncipe no CAN (Campeonato de África das Nações), nem no mundial de futebol, em termos de arbitragem. Porquê?», interrogou o instrutor da FIFA.

Athanase Nkubito, explicou que se a selecção nacional de futebol não tem conseguido marcar presença no CAN nem no Mundial de Futebol, o país pode ser representado nestes grandes eventos internacionais, pela arbitragem.

«Há pequenos países como o Ruanda ou o Burundi que estão presentes no CAN e na copa do mundo, representados pelas equipas de arbitragem. São Tomé e Príncipe pode também ter uma equipa de arbitragem ao mais alto nível. É possível ter um árbitro de São Tomé e Príncipe no CAN ou na copa do mundo», referiu o mensageiro da FIFA.

Para que assim aconteça, a Federação de Futebol deve investir na capacitação dos quadros do futebol. Desde centros de formação de jovens futebolistas, até os observadores e árbitros.

FIFA adverte Federação Santomense de Futebol, para melhorar a gestão dos recursos, e promover o desenvolvimento do Futebol no país.

Abel Veiga