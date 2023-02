Projeto PAS – Políticas Agroalimentares Sustentáveis realizou seminário de avaliação das microiniciativas

O projeto PAS – Políticas Agroalimentares Sustentáveis promoveu esta sexta feira o Seminário de Avaliação das Microiniciativas – Boas Práticas, no Centro de Aperfeiçoamento Técnico Agro-Pecuário (CATAP), em Trindade.

Neste encontro foram apresentados os resultados das 13 microiniciativas agroalimentares sustentáveis apoiadas no quadro do projeto PAS, numa análise de pontos fortes e pontos fracos e discussão de boas práticas.

Em 2021, foi lançado o concurso para apoio a microiniciativas com os seguintes objetivos: apoiar e divulgar boas práticas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN); promover iniciativas que contribuam para o Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequada (DHANA); apoiar iniciativas agroalimentares sustentáveis, que integrem as questões sociais, designadamente contribuam para o empoderamento das mulheres rurais e DHANA; energéticas, preferencialmente com utilização de energia verde ou baixo consumo energético; económicas, que apresentem planos de viabilidade exequíveis; e ambientais, com base na produção agroecológica promovida pelo projeto PAS; apoiar iniciativas promovidas por mulheres rurais a partir de organizações da sociedade civil e/ou coletividades, entre outros.

Uma microiniciativa agroalimentar sustentável é uma atividade económica ligada ao setor alimentar, em

qualquer fase da cadeia de valor, da produção à comercialização, passando pela transformação, marketing, etc., aplicável concretamente às áreas alimentares (horticultura, fruticultura, animais de ciclo curto, etc.).

O projeto PAS – Políticas Agroalimentares Sustentáveis é implementado em São Tomé e Príncipe pelo IMVF, pela Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento (ACTUAR) e pela Ação para o Desenvolvimento Agropecuário e Proteção do Ambiente (ADAPPA) e cofinanciado pela União Europeia e pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.

