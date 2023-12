China já forneceu mais de 20 mil pintos para garantir a segurança alimentar e nutricional em STP

Na última semana a embaixada da China em São Tomé e Príncipe entregou ao Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural cerca de 1400 pintos para produção de ovos. A nova entrega faz parte de um lote de 7 mil pintos que a equipa técnica chinesa para o sector da agricultura e pecuária deve produzir nos próximos tempos.

Até agora já foram produzidos e distribuídos mais de 20 mil pintos para produção de ovos. Os agricultores nacionais são os principais beneficiários. A ajuda da China pretende dinamizar a produção familiar de carne e ovos. O objectivo principal é garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias santomenses.

«A nossa embaixada está disposta a fazer esforços junto com o governo e a população no quadro da iniciativa Cinturão e Rota para alcançar mais progresso e bem-estar do povo santomense», declarou Hu Bin, Secretário da embaixada da China em São Tomé e Príncipe.

O projecto de assistência agropecuária da China já está na quarta fase. Para além de fornecer pintos de carne e para produção de ovos, o projecto orienta os criadores, e promove formação sobre o cultivo em estufa. A equipa técnica chinesa introduziu em algumas comunidades agrícolas as técnicas de protecção da floresta, através da utilização de fogões económicos que evitam a utilização massiva da lenha.

Assistência veterinária aos animais que são distribuídos para as famílias dos agricultores é uma realidade, e o apoio técnico para processamento ou transformação da produção agrícola está bastante avançado. Exemplo prático dessas acções pode ser constatado na roça Caldeiras no distrito de Lobata, onde está a ser implementado o projecto-piloto de luta contra a pobreza.

O governo enalteceu as acções de cooperação chinesa no sector da agricultura e pecuária. O Ministro Abel Bom Jesus explicou aos beneficiários dos pintos, a importância da multiplicação ou da transformação do pouco em muito.

«Se as pessoas recebem três galinhas e um galo, elas têm que proteger isso, para que se multiplique. Eu comecei a criação de ovelhas com apenas 4 cabeças, 1 macho e três fêmeas. Hoje tenho 90 cabeças de ovelhas», afirmou o ministro Abel Bom Jesus.

Agricultor e criador de animais, o ministro da agricultura transmitiu para os beneficiários dos pintos, o princípio basilar da actividade agrícola, pelo menos na realidade santomense. Implica paciência, perseverança, muita determinação e espírito de trabalho. O rendimento e o sucesso vêm com o tempo. Agricultura e Pecuária em São Tomé e Príncipe não dão frutos hoje e já.

Abdulay das Neves, agricultor da roça Caldeira, um dos beneficiários confirmou que a ajuda vai elevar o rendimento familiar. «Eu vou vender ovos, e vai ajudar o rendimento da minha família. Mesmo também para quem vai comprar. Há momentos em que não há peixe no país, e os ovos dão grande ajuda», pontuou.

Cada agricultor da roça Caldeiras que produz ovos no seu quintal, entrega a colheita à Associação dos Agricultores, que posteriormente vende para empresas ou firmas comerciais que comercializam ou utilizam os ovos como matéria-prima em pastelaria.

Abel Veiga