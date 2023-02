O projeto PAS – Políticas Agroalimentares Sustentáveis, implementado em São Tomé e Príncipe pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), pela Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento (ACTUAR) e pela Ação para o Desenvolvimento Agropecuário e Proteção do Ambiente (ADAPPA), cofinanciado pela União Europeia e pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., e o Mecanismo de Facilitação da Participação das Universidade no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (MU-CONSAN) têm a honra de o/a

convidar a participar no seminário intitulado “Políticas Públicas em Segurança Alimentar e

Nutricional: contributos da academia e da sociedade civil”, o qual decorrerá terça-feira,

dia 28 de fevereiro no auditório do Hotel Pestana São Tomé às 15h00.

O seminário visa apresentar a publicação “Processos Formativos em Segurança Alimentar e Nutricional em São Tomé e Príncipe – Contributos para a Elaboração de Políticas Públicas e Informação aos Produtores Rurais”, a qual surge na confluência de duas iniciativas. Em primeiro lugar, decorre da necessidade de sistematizar as 10 teses elaboradas no âmbito do Curso de Especialização em Segurança Alimentar e Nutricional. O programa do curso foi concebido especialmente para atender às especificidades da CPLP, envolvendo professores das universidades proponentes – UNILAB

e UNESP – e de universidades parceiras no âmbito do MU-CONSAN – Universidade de Cabo

Verde, Universidade de São Tomé e Príncipe e Unizambeze (Moçambique).

Em segundo lugar, o projeto PAS visando mobilizar a sociedade civil para a discussão e

monitorização de políticas públicas em segurança alimentar e nutricional (SAN)

considerou a publicação e divulgação destas teses como um contributo que liga a academia

ao mundo rural e dá um importante contributo para o desenvolvimento de São Tomé e

Príncipe.

Convidamos assim os técnicos das organizações da sociedade civil; dirigentes e técnicos

das cooperativas agrícolas e das organizações de agricultores familiares; agricultores,

pescadores artesanais e extrativistas; dirigentes e quadros técnicos da administração

pública, bem como os estudantes universitários e todos os interessados em SAN a participar

no evento.

Muito nos honra a Sua presença!

Veja o PROGRAMA –