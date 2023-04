Combate ao Paludismo – China parceiro estratégico de STP

A 18ª equipa médica da China em São Tomé e Príncipe realizou uma palestra na segunda feira, 24 de Abril sobre conhecimentos do paludismo. Um evento para celebrar o 25 de Abril dia mundial de luta contra a doença, que no passado foi a principal causa da mortalidade no país.

Bonifácio Sousa, Director do Centro Nacional de Endemias, considerou a cooperação com a China no domínio da saúde como estratégica, no capítulo da luta contra o paludismo.

«A cooperação entre a China e o Centro Nacional de Endemias reforça a estratégia de eliminação do paludismo», afirmou o director.

A palestra foi realizada no Instituto de Ciências da Medicina Victor Sá Machado. Os alunos do Instituto e a equipa médica chinesa foram informados sobre a nova estratégia nacional para eliminação do paludismo.

Inicialmente com meta em 2025, a estratégia para eliminação da doença foi prolongada para 2030.

«No dia 25 de Abril vai acontecer a validação do plano estratégico, com meta em 2030», revelou Bonifácio Sousa.

O Director do Centro Nacional de Endemias considerou fundamental o empenho de toda a sociedade são-tomense nas tarefas para a eleiminação do paludismo.

«É necessário que toda a comunidade se empenhe na eliminação do paludismo», frisou para depois indicar a mudança de comportamento como uma das principais acções para a estratégia ter sucesso.

«Através da educação, promover a mudança de mentalidade. Só assim podemos alcançar a meta de eliminação do paludismo em São Tomé e Príncipe», pontuou o director do centro nacional de endemias.

A palestra em alusão ao dia mundial de combate ao paludismo, teve dois momentos. Após o debate e reflexão sobre o paludismo organizado pelo gabinete consultivo da China de luta contra a doença, a 18ª equipa médica chinesa entrou em acção.

Numa interacção com os alunos do Instituto de Saúde Victor Sá Machado, os médicos chineses realizaram uma sessão de consulta gratuíta em 5 especialidades, nomeadamente cardiologia, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, acupuntura e estomatologia.

