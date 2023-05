Mercado de Côco-Côco pode ser encerrado nesta semana

Como côco cai inesperadamente, assim está a o mercado do mesmo nome, construído pelo Estado são-tomense no ano 2006. Foi o primeiro mercado construído no centro da capital São Tomé, desde a independência nacional em 1975. Vários milhares de euros foram aplicados na construção do edifício de dois pisos.

O tecto está a desabar e ameaça os vendedores. Fissuras circundam a estrutura, teias de aranha pintam o interior, onde a insalubridade domina tudo. Até um mato já nasceu no segundo andar do mercado de Côco Côco.

Ezequiel Santos, um dos vendedores disse ao Téla Nón que «o mercado está cair aos pedaços. Estamos a correr riscos. Queríamos a presença de Patrice Trovoada aqui hoje, para resolver os nossos problemas. Quando chove fica tudo alagado», desabafou.

Ansiosos por receber o primeiro-ministro, os vendedores tiveram a visita de uma equipa governamental liderada pelo ministro da Presidência Garret Guadalupe.

Os membros do governo constataram que os pilares do edifício estão a ceder, e a água da chuva está a acelerar o desmoronamento.

«Estamos aqui porque em primeiro lugar é a vida. Temos que garantir primeiramente a segurança das pessoas», declarou o ministro da presidência.

É urgente uma decisão. «Já na próxima semana(esta semana) vamos tomar uma decisão relativamente ao mercado Côco-Côco», frisou o ministro.

Muitas vezes apupada pelos vendedores, a equipa governamental, admitiu que só há uma saída para o mercado.

«O encerramento é sim uma possibilidade, nem que seja um encerramento provisório para depois se reabilitar o edifício. Mas, é uma possibilidade que nós temos de ter em cima da mesa. Porque as condições aqui põem em causa vidas humanas», precisou o ministro Garret Guadalupe.

Aos gritos os vendedores exigiram a reparação do mercado, e avisaram que não aceitam a possibilidade de serem transferidos para longe da cidade de São Tomé.

«Josefa Trindade, vendedora há mais de 30 anos, garantiu que ninguém vai ser transferido para o mercado de Bobô-Fôrro localizado há 3 quilómetros do centro da capital São Tomé.

«Quem está lá está mal. Entra muita água lá em Bobô Fôrro. Senhor primeiro ministro arranja lugar aqui na cidade e nos coloca, e repara o nosso mercado. Para Bobô Fôrro não vamos», afirmou.

Um quebra-cabeças para o governo. «As pessoas não podem deixar de ganhar o pão de cada dia, o rendimento para os seus filhos, se fecharmos o mercado de Côco-Côco temos de encontrar uma solução para as pessoas que vendem aqui», prometeu o ministro da presidência.

O Instituto Nacional de Obras Públicas e Urbanismo também integrou a equipa governamental. A directora Maria do Céu Silveira prometeu fazer uma avaliação exaustiva sobre a estrutura do edifício, para depois orientar o Governo.

Segundo a directora do Instituto de Obras Públicas, a avaliação poderá orientar o executivo a demolir, ou a reabilitar o mercado.

No centro da capital São Tomé, o mercado de Côco-Côco transformou-se num perigo para segurança e para a saúde pública.

Abel Veiga