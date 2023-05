Vendedoras manifestaram-se diante do Palácio do Governo

O Governo encerrou o mercado de Côco-Côco. Os comerciantes estão agora concentrados nos passeios da cidade de São Tomé, e manifestaram-se diante do Gabinete do primeiro-ministro.

O protesto começou por volta das 7 horas da manhã. As vendedoras não conseguiram entrar no mercado de Côco-Côco. O governo, que tinha prometido encerrar o mercado por causa do avançado estado de degradação, agiu esta segunda- feira.

Diante do gabinete do primeiro-ministro, os comerciantes exigem que Patrice Trovoada resolva a situação.

O Téla Nón procurou uma reação da Câmara Distrital de Água Grande, mas sem sucesso.

Revoltadas, as mulheres que ganham sustento no Côco-Côco, decidiram ocupar passeios e parques de estacionamento nos arredores do mercado que foi encerrado.

O Mercado de Côco-Côco é o maior na cidade de São Tomé. Construído no ano 2006, foi alvo de várias obras de reabilitação, mas não conseguiu evitar a degradação que levou ao encerramento.

Abel Veiga