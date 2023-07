STP já definiu o plano de acção para beneficiar do apoio da FAO

A organização das nações unidas para agricultura e alimentação, FAO, está a apoiar a iniciativa de transição de sistemas agroalimentares mais inclusivos, resistentes e sustentáveis, para uma vida melhor nos pequenos estados insulares em desenvolvimento de África. S. Tomé e Príncipe integra os seis países beneficiários.

O plano de ação nacional, contendo as áreas prioritárias no quadro da iniciativa foi validado esta terça-feira. “A nossa preocupação está na nutrição, no sistema de irrigação, na relação o homem e a natureza, ou seja, em ações para diminuir o impacto da ação humana na floresta e projetos de segurança alimentar e nutricional com enfoque para as crianças” enumerou o consultor nacional Mé-Chinhô Costa Alegre.

Enquanto um país arquipelágico, S. Tomé e Príncipe está sujeito aos efeitos perversos das mudanças climáticas que incidem em particular nas zonas costeiras e suas comunidades, no clima, na disponibilidade de água para a agricultura, nos recursos pesqueiros e na biodiversidade em geral, afetando seriamente a segurança alimentar e nutricional da população.

Daí que o projeto da FAO, segundo o representante do ministro de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, está em linha com os objetivos do governo para a melhoria da segurança alimentar e nutricional.

“A grande vantagem desta abordagem regional, reside na capacidade de mobilização de recursos de forma consistente, com as especificidades de cada país, seguindo um processo participativo. Gostaria, em nome do governo, agradecer a FAO pela iniciativa e afirmar o nosso compromisso em contribuir para que esta louvável iniciativa atinja os objetivos fixados” – sublinhou Armando Monteiro.

A proposta de S. Tomé e Príncipe será integrada no programa regional com vista a mobilização de fundo para a sua implementação. Para além de S. Tomé e Príncipe, beneficiam da iniciativa da FAO, Cabo Verde, Comores, Guiné-Bissau, Ilhas Maurícias e Seycheles.

José Bouças