O Centro Cultural Português em São Tomé acolhe esta quinta feira, 14 de Setembro a exposição de pintura e desenho das crianças participantes na Oficina Criativa Deixa Trans+Formar orientada pelo artista plástico Eduardo Malé, no âmbito do Projeto African Fantasy Revolution. A inauguração terá lugar no próximo dia 14 de setembro, pelas 15h00, no Centro Cultural Português.