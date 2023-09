PJ leva a cabo a operação “LUA CHEIA” para travar a onda de criminalidade em STP

Paulo Jorge Fonseca, conhecido por “Pajó”, suspeito de agressão e sequestro de uma cidadã portuguesa vai ficar em prisão preventiva.

A medida foi aplicada pelo juiz de instrução criminal do tribunal de S. Tomé e Príncipe.

“Pajó” está indiciado em quatro crimes, nomeadamente, furto, roubo, violação e sequestro.

Através de Pajó a polícia judiciária descobriu uma rede de falsificação de notas de 200 dobras. Dois jovens com idades compreendidas entre 24 e 32 anos foram detidos.

«Quem ajudou-nos a chegar aos elementos que operam na falsificação das notas foi o Pajó, porque Pajó também usou uma das notas falsas e através dele, nós chegamos a quem estava a produzir notas falsas» – disse Djamila Bragança, inspetora da PJ.

A Polícia Judiciária avança que a operação Lua Cheia vai continuar, para travar a onde crescente de criminalidade no país.

«A operação não termina com o Pajó. Há ainda outras pessoas que constam do mandado do ministério público que ainda não foram detidas, por isso, a operação vai continuar» – vincou Wilsene Barros, diretor da Polícia Judiciária.

O diretor da PJ não avançou o número de prevaricadores que constam do mandado do ministério público, dos crimes de que estão indiciados nem a data do término da operação “Lua Cheia”.

José Bouças