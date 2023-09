STP dá passos para o cumprimento do objetivo 6 dos ODS

ÁGUA E SANEAMENTO

O objetivo 6 de desenvolvimento sustentável das nações unidas visa “Garantir o acesso de todos a serviços de abastecimento de água e saneamento geridos de forma sustentável”.

Na prossecução desse objetivo até 2030, é necessária a avaliação periódica do grau de implementação da gestão integrada dos recursos hídricos.

Um indicador que já foi avaliado por duas vezes em São Tomé e Príncipe. De 2017 a 2020 o arquipélago saiu de 23 para 33 por cento em matéria de cumprimento, fruto de algumas medidas adotadas para o efeito.

«Já temos a nossa lei quadro dos recursos hídricos que representa um ganho significativo para o sector, temos o plano de gestão integrada de bacias hidrográficas, temos a estratégia participativa de água e saneamento e, vamos avançando em termos de mais políticas tomando sempre em consideração a questão do género» – disse Dudene Lima, técnica da direção dos recursos naturais e energia.

Três anos depois da última avaliação, as partes interessadas reuniram-se num workshop de consulta para analisar em que situação está o arquipélago e traçar novas políticas.

O caminho até 2030 é ainda longo, mas o otimismo reina no seio das autoridades para que o país possa atingir a meta. Para isso, é necessário o envolvimento coletivo.

«Todas as instituições ligadas aos recursos hídricos devem estar envolvidas. Todas as pessoas devem participar. Devemos ter mais consciência com os nossos recursos hídricos e trabalhar para que a sua gestão seja algo muito valioso em S. Tomé e Príncipe, uma vez que somos um país arquipelágico, pequeno, vulnerável e a água é um recurso finito» – frisou Dudene Lima.

No esforço rumo ao mundo seguro de água, S .Tomé e Príncipe conta com o apoio da Global Water Partnership.

José Bouças