Água e Saneamento : STP acolhe reunião dos responsáveis da água da África Central

O conselho de ministros africanos sobre água, (AMCOW),assumiu o compromisso de promover a cooperação, segurança, desenvolvimento social, económico e erradicação da pobreza entre os estado membros, por meio de gestão eficaz dos recursos hídricos do continente e prestação de serviços de abastecimento de água.

É neste quadro que representantes do AMCOW para a África Central estão reunidos durante dois dias na capital santomense, para a recolha de subsídios que visam a elaboração da visão africana de água para 2025 a ser submetida à reunião dos ministros responsáveis pelo setor da água e saneamento, a realizar no próximo ano.

«É essencial reconhecer que o continente africano tem esforçado para alcançar as metas estabelecidas, particularmente, a meta de garantir que nove em cada dez pessoas tenham acesso a água potável e saneamento até o ano de 2030» – destacou na abertura do encontro o ministro santomense das Infra-estruturas, Recursos naturais e Ambiente.

Segundo Adelino Cardoso, o governo de São Tomé e Príncipe reconhece que, em alguns domínios, o país ainda está longe de atingir a meta estabelecida, sem no entanto perder de vista a importância do setor da água e saneamento no alcance dos objectivos de desenvolvimento sustentável.

«Por esta razão, estabelece no Programa de Governo, adoptar medidas para o restabelecimento de sistema de abastecimento de água potável, desenvolvendo projectos de captação e adução de água para as localidades tidas como críticas».

O executivo espera que o encontro de São Tomé venha a fortalecer o consenso em torno do tema «segurança da água e saneamento para a paz e o desenvolvimento, uma prioridade da união africana para 2026».

José Bouças