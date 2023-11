“A privacidade na era digital” tema da mesa redonda realizada em São Tomé e Príncipe.

O encontro juntou na mesma sala, vários especialistas no tratamento de dados pessoais, numa reflexão sobre a privacidade na era digital, com enfoque na proteção de dados.

«Debater sobre a privacidade e sobre o ecossistema digital leva-nos a reflectir da complexificação que as novas tecnologias vem trazendo a cada dia e, implicando para as autoridades de proteção de dados pessoais e não só, grandes desafios de como garantir direitos e liberdades no mundo onde a tendência é, a cada dia, ficarmos surpreendidos com a evolução e inovação tecnológica» – destacou José Manuel Costa Alegre, presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais.

Dois painéis dominaram a sessão: a privacidade e legislações africanas sobre a proteção de dados e o ecossistema digital, numa clara preparação para a era da transformação digital.

«Não haverá governação digital sem a proteção de dados pessoais, sem, essencialmente, a matéria atinente a cibersegurança que, de certa maneira, harmoniza com a proteção de dados pessoais, garantindo assim o bem jurídico mais relevante na vida dos cidadãos que são os nossos dados» – sublinhou Costa Alegre.

Daí esta troca de informações, partilha de conhecimentos e de experiências sobre os desafios decorrentes da transformação digital.

«Um ataque a privacidade é um ataque a liberdade e, portanto, é um ataque a democracia» – deixou como alerta, Adelino Cardoso, ministro das Infraestruturas, Recursos naturais e Meio Ambiente.

Além de representantes das instituições públicas e privadas, participaram no encontro delegações de Portugal, Cabo Verde e Angola.

José Bouças