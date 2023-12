STP com apoio das Nações Unidas está a elaborar a estratégia para a inclusão de pessoas com deficiência

Fazem parte da sociedade, mas partem quase sempre em desvantagem.

É uma vida ainda mais difícil a das pessoas com deficiência em São Tomé e Príncipe.

«Continuamos a ter um grande número de crianças com deficiência e pessoas com idade escolar fora da escola, falta de segurança social, falta de assistência médica e medicamentosa, sem formação profissional vocacional, desemprego generalizado, ou melhor, estamos numa pobreza total», disse Osvaldo Reis, presidente da Federação de Associações de Pessoas com Deficiência em S.Tomé e Príncipe.

Uma situação que apela à reflexão de todos. As autoridades nacionais com apoio das nações unidas trabalham na elaboração de uma estratégia nacional de inclusão de pessoas com deficiência em São Tomé e Príncipe.

«Visando garantir a dignidade humana, promovendo e protegendo os direitos das pessoas com deficiência, eliminando os obstáculos que os excluem da esfera económica e social. A inclusão de pessoas com deficiência é um objectivo estratégico para a valorização de todas as cidadãs e todos os cidadãos», destacou Hilucha Soares, diretora do Gabinete da Ministra dos Direitos da Mulher.

Quem sabe seja uma luz ao fundo do túnel para minimizar a escuridão em que estão mergulhadas as pessoas com deficiência no país.

Um ato central na praça Yon Gato sob o lema “nada para nós sem nós” marcou o dia internacional de pessoas com deficiência em S.Tomé e Príncipe.

José Bouças

–