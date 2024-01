Começou a 5ª quinzena da cidadania sob o lema “Cultura e direitos humanos”

A tortura e morte de quatro cidadãos no quartel do exército e outros homicídios por esclarecer estão na base da eleição dos direitos humanos como um dos principais temas da quinta quinzena da cidadania que começou esta segunda-feira em São Tomé e Príncipe.

«Estamos ainda a viver o rescaldo dos atos de 25 de Novembro de 2022 no Quartel de Morro que o poder actual, na minha perspectiva, através de malabarismos pouco convincentes com cumplicidade de certas estruturas internas e conivência de alguns parceiros está a procurar branquear esta nódoa que foi despejada no nosso país. Há uma coisa que não se fala muito, mas este ensaio já começou há anos, curiosamente com o mesmo partido no poder, o assassinato do economista dr. Jorge Santos no início de Junho de 2018» – disse, Juvenal Rodrigues, presidente da Associação dos Jornalistas Santomenses.

Crimes que continuam por esclarecer. Para a FONG-STP, a federação das organizações não-governamentais de S. Tomé e Príncipe, o país vive um clima de medo.

«Depois de 25 de Novembro, parece que houve uma espécie de introdução da cultura de medo. As pessoas temem a sua vida» – disse, Eduardo Elba, director-executivo da FONG-STP.

Para a presidente da ACEP, a Associação para a Cooperação entre os Povos, Fátima Proença «estamos a sentir que é chegado o momento de pensar esta questão dos direitos humanos de uma forma mais estruturada com instâncias de monitoria, com redes de colaboração entre os diversos sectores da sociedade».

O director-executivo da FONG-STP avançou, por isso, que a 5ª quinzena da cidadania deve ser aproveitada para debater todas essas questões.

A cultura, por ser considerada parente pobre do estado, será também analisada ao longo da quinzena que procura contribuir para o reforço da participação da sociedade civil na vida democrática no arquipélago.

A apresentação da 2ª edição do índice de corrupção e governação em S.Tomé e Príncipe será também um dos momentos altos da quinzena que é uma iniciativa conjunta da FONG-STP, das associações de cooperação entre os povos, dos jornalistas santomenses e das mulheres juristas, com apoio da União europeia e da cooperação portuguesa.

José Bouças