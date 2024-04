Obras anunciadas na estrada do “Kuduro” resultaram no conto do vigário

Na segunda semana do mês de janeiro o Téla Nón deu a notícia do início das obras de reabilitação da estrada do sul de São Tomé, após protesto da população que ergueu barricadas na Ponta Baleia.

O primeiro-ministro Patrice Trovoada anunciou uma intervenção urgente para reabilitar as zonas críticas da estrada, pelo menos numa distância de 2 quilómetros.

«Os pontos críticos representam quase 2 quilómetros, os críticos dos críticos. Estamos a intervir nesses pontos», garantiu o Chefe do Governo.

No entanto, segundo a população da região de Porto Alegre as obras anunciadas acabaram por ser um fiasco.

Rua Fernandes Cunha, habitante da Ponta Baleia que o Téla Nón entrevistou em janeiro último, foi o primeiro a reagir. «Isso não pode ser assim ou reabilitar a estrada realmente ou nada. Eu não sei o problema do governo», afirmou.

Alcides Tavares, taxista de profissão, também não escondeu a indignação. «Falaram por falar. Você veio hoje para ver a situação da estrada, está dado o jeito?», interrogou Alcides Tavares.

O taxista enumerou as despesas do transporte para o sul do país. «Os pneus não aguentam sequer 15 dias, as molas e amortecedores também não aguentam».

Os operadores turísticos da região sul sentem-se enganados e prejudicados. Manuel Pedro empreendedor turístico e proprietário do restaurante “Salutar” foi peremptório.

«A intervenção do governo complicou a situação da estrada. E isso complica o nosso trabalho aqui no sul. Esta situação está a provocar uma baixa grande do fluxo de turistas aqui», reclamou Manuel Pedro.

O pó de pedra lançado na estrada pela intervenção do governo em janeiro foi lavado pelas chuvas de fevereiro.

Estrada do Kuduro, assim os turistas baptizaram o troço que o governo definiu como uma das zonas críticas a serem reabilitadas.

Elena Rego, turista portuguesa que descansava na Praia Inhame confirmou que a estrada do Sul é uma dança dura.

«A estrada é dura. Disseram-nos que era a estrada do Kuduro vai-se baloiçando muito, parece o Kuduro», declarou a turista.

A população diz que o pior ainda está para vir. Boa parte das pontes da estrada nacional número 2 estão degradadas e podem ruir a qualquer momento.

«As pontes não estão seguras. A circular numa viatura Hiace a ponte abana, imagina o que pode vir a acontecer com os camiões e viaturas pesadas que passam todos os dias…», alertou o taxista Alcides Tavares.

Com enorme potencial na pesca, agricultura e turismo, a parte sul da ilha de São Tomé não cresce economicamente por causa das dificuldades de acesso.

