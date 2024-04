Bom DIA, Dona Alda do Espírito Santo

Confrontando a aparente languidez do tempo que na sua marcha transporta consigo recordações que tendem a se esfumar progressivamente aos nossos olhos, é com infinda saudade que a União Nacional dos Escritores e Artistas Santomenses (UNEAS) recorda e celebra o 30 de Abril, data de nascimento da professora, poetisa e activista política Alda Espírito Santo, aquela que se consagrou à ideia da criação de uma entidade congregadora dos que, no nosso seio, se entregavam à divulgação da cultura nos seus diversificados domínios.

A persistência colocada nesse projecto, aliada à reconhecida capacidade de reunir à sua volta e incitar para a sua conclusão os que com ela colaboravam, levou à criação, em 1985, da União dos Escritores e Artistas Santomenses, de que ela foi dinâmica Presidente.

De recordar o seu denodado empenho em salvaguardar o devir de escritores e artistas santomenses quando, parcos de informações mais detalhadas sobre a futura organização a criar, nesse sentido se empenhou no contacto com as associações congéneres já prevalecentes em determinados países irmãos.

Mas seria mera estultícia falar de Alda Espírito Santo abarcando apenas o seu apaixonante e decisivo papel desempenhado no surgimento da UNEAS, quando se reconhece a amplitude da sua acção nos domínios mais díspares, a merecerem igualmente realce: a militância desde jovem nos círculos político-literários africanos de Lisboa, onde pontificavam, dentre outras, destacadas personalidades afectas, na época, às demais colónias portuguesas em África, que se entregavam, com empenho e o destemor, à luta pela dignificação dos africanos e de emancipação dos seus destinos; o cantante realismo dos seus versos, fomentando a ideia de que, na luta contra o opressor, estávamos todos do mesmo lado da canoa, num fraterno apelo à unidade em tempos tão frustrantes e perversos como os que então vivíamos; conduz, de igual modo, a recordar os trágicos dias de 1953, o seu veemente canto de denúncia e repulsa contra a asfixia cruel de santomenses espoliados do seu direito à vida e contra os ventos de loucura que, varrendo a ilha, levaram na sua irracionalidade centenas e centenas de mulheres e homens inocentes; as múltiplas cartas dirigidas ao exterior, pelas quais expelia a repugnância que sentia pelos hediondos acontecimentos perpetrados pelo colonizador; o seu patrocínio, enquanto Ministra da Educação e Cultura, à produção do conceituado programa radiofónico “Crítica Musical”; a publicação pela editora Ulmeiro, em 1978, de “É Nosso o Solo Sagrado da Pátria”, uma recolha feliz da obra poética da autora; a persistência na organização dos concursos “Passu Fiá Glêsa”; de igual modo, o surgimento no seio da UNEAS do Quinté Glandgi, uma tertúlia de gente interessada em revisitar o passado e, centrada nas nossas raízes, de contribuir para repensar o futuro.

É nesse mar abrangente e largo de recordações que navegamos ao recordar a poetisa de “Lá no Água Grande”. Água Grande onde já não cantam as lavadeiras em coros revestidos de uma alegria ímpar e o rio, ele próprio, já não invade a cidade com a languidez e a volúpia de outrora. Mas onde perdurarão para sempre as reminiscências desses versos de um profundo humanismo, que despertam em nós a consciência de um intenso fervor colectivo.

Tudo isso porque Alda do Espírito Santo conseguiu inculcar a ideia de que os rios, os caminhos, o mar azul, o canto livre de uma mulher, o riso inocente e franco de uma criança povoam e são partes integrantes do nosso sentir enquanto povo uno e indivisível.

Algo de gregário e específico que a sua memória nos obriga a preservar na construção dessa pátria que, tal como ela, todos desejamos mais justa, mais solidária e mais digna.

S. Tomé, 30 de Abril de 2024

O Presidente da UNEAS,

Albertino Bragança