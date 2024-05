Santomense inaugura “Loja Kelê” em Portugal

A moda, na sua transversalidade, forma e expressão, é o lugar privilegiado onde a Arte, o Belo e a Estética se encontram sob o aspeto de Elegância (Kelê – etiqueta africana).

Foi inaugurada em Portugal, neste Sábado 04 de Maio, por volta das 15h no Centro Comercial Nevada em Benfica – Lisboa, a Loja de Roupas Africanas e Salão de Beleza Afro, da marca Kelê – etiqueta africana.

Kelê – Etiqueta Africana, foi fundada no ano 2022 pela jovem são-tomense residente em Portugal, Leise dos Santos. Os seus trabalhos, até à inauguração do seu espaço físico, eram divulgados e dados a conhecer através das redes sociais, diversas plataformas de comunicação social e nas várias feiras e desfiles de moda que a marca participava e organizava.

No ato solene da inauguração da sua loja, a empreendedora são-tomense, Leise dos Santos, avançou a todos os presentes que “a marca Kelê – etiqueta africana, é uma resposta cuidadosa ao seu inquietante desejo de empreender e, sobretudo, uma oportunidade encontrada na necessidade de referenciar espaços de moda com estampas africanas, dentro do processo da internacionalização da própria moda africana”. E neste caso, encontrou Lisboa como a porta de entrada para os seus anseios.

O espaço inaugurado este sábado, é polivalente, pois, para além de exposição de peças e acessórios com estampas africanas, conta, também, com diversos serviços de Beleza e Estética como: tranças afro (todo tipo), alisamento e tratamentos, estética, manicure e pedicure.

A loja está situada no Centro Comercial Nevada, loja 44, Estrada de Benfica, junto à Igreja de Benfica e Mercado de Benfica.

Enfim, e para fazer juso ao nome da sua marca, a empreendedora adotou o seguinte slogan para a sua marca: “acredite na nossa marca e vista com elegância”.

Artigo por: logomarca | Comunicação e Marketing