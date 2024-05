O Centro Cultural Português, e a Associação Roça Mundo, convidam V. Exa. para uma conversa com a escritora Filipa Martins, autora do livro “O Dever de Deslumbrar – Biografia de Natália Correia”, a ter lugar no próximo dia 23 de maio, pelas 18h00, no Auditório do Centro Cultural Português.Esta iniciativa integra o programa da 3ª edição do Roça Língua – Residência de Escrita Criativa.