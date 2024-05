Cultura da medicina tradicional chinesa e a magia da Acupuntura

Cultura da medicina tradicional chinesa foi um dos temas da “Semana Académica”promovida pela Universidade de São Tomé. O Instituto Superior de Educação e Comunicação foi o palco da cultura tradional chinesa.

A 18ª Equipa Médica Chinesa foi convidada para apresentar a magia da Acupuntura. «Muitos professores e alunos com dores e desconfortos no pescoço, ombros, cintura e pernas e outras lesões desportivas foram tratados pela medicina tradicional chinesa», afirmou o médico Lu Yi.

A sessão de acupuntura na semana académica provou que os santomenses estão interessados na medicina tradicional chinesa.

«Divulgamos a ciência sobre a localização e funções de alguns pontos de acupuntura. Os directores das universidades, professores e estudantes experimentaram o tratamento tradicional»,

Ventosa e massagens são outros métodos da medicina tradicional chinesa. Mas na Semana Académica a 18ª missão médica chinesa brindou os alunos e professores com as técnicas do Baduanjin. «Trata-se de um exercício físico, uma antiga técnica da medicina tradicional chinesa», explicou o médico Lu Yi.

Um exercício acompanhado por música e que aqueceu o momento da Semana Académica no ISEC.

A cultura tradicional chinesa foi ensinada e transmitida no seio dos alunos e professores.

Abel Veiga