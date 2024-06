Incêndio mata mais 2 crianças desta vez no bairro de Água Porca na cidade de São Tomé

O fogo eclodiu numa residência de Água Porca na noite de sábado, 15 de Junho. Num vídeo nas redes sociais testemunhas lamentam a morte de 3 crianças. Mas, dados do hospital central indicam que apenas 2 crianças morreram.

Veja o Vídeo – Vídeo | Facebook

A gravana, designação santomense da estação seca, é o período em que ocorrem mais incêndios em São Tomé e Príncipe. De Maio à Setembro, o vento seco atiça e transforma pequenas chamas em incêndios de grandes proporções.

As crianças têm sido as principais vítimas dos fogos. Os arquivos do Téla Nón indicam que até agosto de 2022, pelo menos 9 crianças morreram carbonizadas em consequência do incêndio nas casas. O balanço salta para 11 crianças mortas, após o incêndio do último fim de semana em Água Porca.

Em agosto mês da gravana do ano 2022, um incêndio matou 2 crianças na ilha do Príncipe. Em julho de 2014 o Téla Nón deu a notícia da morte de 3 crianças no bairro de Praia Messias Alves da cidade de Santana.

Ainda na cidade de Santana em 2015 e em plena gravana o fogo engoliu 9 casas, sem causar vítimas entre crianças.

Resultado do incêndio de 2015 na cidade de Santana

Em dezembro de 2019 outras duas crianças morreram carbonizadas no bairro da Quinta de Santo António, arredores da capital São Tomé. A mãe tinha saído de casa para ir divertir numa discoteca, e as crianças foram devoradas pelo fogo.

Também em dezembro de 2018 o fogo devorou uma residência no bairro de Atrás do Cemitério nos arredores da capital, 2 crianças pereceram.

O fogo continua a fazer razias em São Tomé e Príncipe, e até no aeroporto internacional. No ano 2013 um incêndio iluminou o aeroporto internacional.

Arquivo – Incêndio no aeroporto – 2013

O edifício do ministério da saúde também não escapou. Foi alvo de duas vagas de incêndio no seu interior. A primeira em abril de 2015, e a segunda em dezembro do mesmo ano.

A gravana já chegou, os serviços de protecção social e dos Bombeiros, assim como a população, são chamados a combater os possíveis focos de fogo. A população deve adoptar um comportamento preventivo, contra as ameaças de incêndio.

Abel Veiga