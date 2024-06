França ajuda STP no empoderamento das mulheres vítimas de violência e de abuso sexual

É a ministra da saúde e dos direitos da mulher que o diz, para além da violência doméstica, a violação sexual está a transformar-se numa epidemia em São Tomé e Príncipe.

«Ainda na semana passada tivemos conhecimento de que uma idosa de mais de oitenta anos foi violada dentro do seu domicílio. A situação a cada dia que passa é muito e muito preocupante, está a transformar-se numa epidemia».

Ângela Costa falava no lançamento do projeto de reforço das capacidades para o empoderamento das mulheres vítimas da violência doméstica e abuso sexual.

«O projectão vai trabalhar tanto com as vítimas de violência doméstica e abuso sexual como também os próprios agressores. Como sabemos, a nossa cadeia está cheia de agressores de violência e de abuso sexual. É um autêntico drama. Vamos trabalhar com uma rede de vida que já existe para que possamos dar formação e melhorar o atendimento às vítimas» – disse Célia Pósser, presidente da Plataforma de Direitos Humanos e Igualdade de Género.

O projeto da plataforma de direitos humanos e igualdade de género da rede de apoio das mulheres, é um dos quatro projetos, no valor de 40 mil euros, financiados pelo fundo FEF da embaixada de França para o Gabão e São Tomé e Príncipe.

«Permitir que as mulheres desenvolvam atividades geradoras de rendimentos, a fim de limitar a sua dependência económica e a sua vulnerabilidade, é um aspeto da luta contra a violência, razão pela qual encorajamos a plataforma e os seus parceiros a trabalharem no sentido de melhorar a forma como as vítimas são atendidas, por um lado, e por outro, a garantirem o respeito pelos direitos das mulheres, no desenvolvimento de atividades geradoras de rendimentos para as mesmas» sublinhou Anais Noll-Mbina, coordenadora do projeto pela Embaixada de França.

O projeto tem a duração prevista de um ano.

José Bouças