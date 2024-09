Tribunal decide pela reconstituição do crime de homicídio que envolve 3 civis e 4 bombeiros

Mesmo estando em fase de audiência e discussão do julgamento, a assistente e o ministério público requereram e o tribunal decidiu pela reconstituição dos factos.

O que se procura é reproduzir da forma mais fiel possível, as condições em que a mulher de 57 anos de idade, acusada de prática de feitiçaria foi espancada até a morte, na capital santomense.

«Até porque vamos precisar de individualizar o grau de culpa de cada um e, nada melhor de que estarmos no terreno onde ocorreram os factos e cada arguido, aqueles que não exercerem o direito ao silêncio poderem explicar, ou esclarecer ao tribunal sobre a sua conduta e o que se passou naquele dia» – disse Celiza de Deus Lima, advogada.

O crime chocou o país e procura-se agora a descoberta da verdade.

«Defendemos que a justiça seja feita de forma clara e que os próprios arguidos se sintam que, efetivamente, fez-se a justiça independentemente da culpa ou não de cada um» – disse Adidon Tity, advogado.

O processo criminal envolve três civis e quatro agentes do corpo de bombeiros. O alegado homicídio remonta a dezembro do ano passado e ocorreu nas imediações do quartel do serviço de proteção civil e bombeiros em São Tomé.

José Bouças