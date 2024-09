Mulheres de três comunidades agrícolas de Lobata recebem viatura para apoiar no escoamento dos produtos para o mercado

Trata-se de uma carrinha todo-terreno que vai aliviar o sofrimento de mais de cem mulheres de três comunidades agrícolas do distrito de Lobata, nomeadamente das Plancas Primeira e Segunda e de Praia das Conchas, no escoamento de produtos para o mercado.

“Por vezes púnhamos produtos no quintal e não havia transporte e quando há, os taxistas cobram muito caro. Com essa carrinha, vamos tirar sustento para criar os nossos filhos, fazer com que eles tenham oportunidades de ir à escola e muito mais” – disse Alcinda Freitas, agricultora de Planas Primeira.

A viatura que foi adquirida pela ONG portuguesa OIKOS, em mais de 70 mil euros, no âmbito do projeto de gestão paisagística financiado pela União Europeia e cooperação portuguesa, será gerida por uma equipa criada para o efeito integrando representantes das três comunidades. O poder local promete fiscalizar.

“Nós enquanto poder local iremos controlar esse transporte todos os dias para que de facto ele possa durar por muito tempo ao serviço das beneficiárias” – prometeu Euclides Buio, Presidente da Câmara de Lobata.

O governo aproveitou a ocasião para levar outros apoios aos agricultores e criadores.

“Para além da viatura, estamos a entregar 692 galinhas que vão beneficiar 14 famílias, 33 leitões e 22 quites agrícolas” – disse Abel Bom Jesus, Ministro de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.

Os animais serão entregues mediante uma contribuição dos beneficiários que poderá ser reembolsável.

“Num espaço de dois meses, se 80 por cento dos animais estiverem vivos nós devolvemos todo o valor a 100 por cento e se não estiver, o que faremos é reter o dinheiro” – destacou o governante.

Uma nova filosofia de ajuda aos agricultores e criadores para aumentar a responsabilidade dos beneficiários em contribuir no processo de crescimento económico de São Tomé e Príncipe.

José Bouças