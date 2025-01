Viagem a Altay: conhecendo vida de pastores e cultura fascinante da etnia cazaque

Altay já foi um importante ponto no norte da antiga Rota da Seda. Como cenário da famosa série de TV Minha Altay, o local passou a fazer parte do imaginário de muitas pessoas. Os criadores Lucas e Sisi, do canal brasileiro Pula Muralha, visitaram o distrito de Habahe, em Altay, com Luís e Sílvia, do Estúdio 16. Juntos, eles conheceram o estilo de vida dos pastores da região. Na viagem, eles passaram por um ateliê de arte em couro, se encantaram com os bordados cazaques e aprenderam sobre a Arte Orteke.