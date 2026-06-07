Vídeos Esperamos avançar ao lado da China como amigos e irmãos – embaixador de Moçambique na China By Téla Nón Posted on 7 de Junho de 2026 Related Items:china, destaque Recommended for you Valorização ecológica e transição verde para baixo carbono: o exemplo inspirador de Shangyou Relações China-Portugal mais sólidas com a Iniciativa Cinturão e Rota Aziz LEBBAR, vice-prefeito de Fez: Os laços culturais sino-marroquinos são fortes e estão em constante crescimento FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ