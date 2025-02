“A Marvada Carne” esta sexta-feira no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem o prazer de convidar você para mais uma sessão do Cine Brasil, que continua com o Especial Fernanda Torres. Nesta sexta-feira, será exibido o filme “A Marvada Carne”, uma comédia romântica dirigida por André Klotzel e estrelada por Fernanda Torres, Adilson Barros e Regina Casé.

Sinopse:

Nhô Quim (Adilson Barros) perambula com seu cachorro pelo interior paulista, sonhando com duas coisas: encontrar uma noiva e comer carne de vaca. Ele conhece a jovem Carula (Fernanda Torres), que mora em uma aldeia e reza todos os dias para Santo Antônio, pedindo um marido. Para fisgar Quim, ela o engana, dizendo que seu pai, Nhô Totó (Dionísio Azevedo), tem um boi que será abatido no dia do casamento. No entanto, antes de se casar, Quim precisa cumprir uma série de provas.

Data e Horário: 21 de fevereiro 18h

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé