Acidente de viação perto de Porto Alegre matou uma turista

A vítima mortal é uma mulher supostamente de nacionalidade portuguesa. Não resistiu ao capotamento da viatura em que seguia na estrada nacional número 2, perto da comunidade de Ponta Baleia, no sul da ilha de São Tomé.

Uma testemunha que ajudou a transportar a vítima até ao hospital da cidade de Angolares, capital do distrito de Caué, disse que a causa do acidente tem a ver com o estado degradado da estrada, e também por causa do desconhecimento pelo motorista da via em que circulava.

A região de Porto Alegre no sul de São Tomé tem enorme potencial turístico, mas o troço da estrada nacional número 2 que liga Ribeira Peixe à Porto Alegre está em avançado estado de degradação.

A viatura que capotou transportava 5 pessoas, todas turistas. Na sala de urgências do Hospital Central Ayres de Menezes os agentes do corpo de bombeiros disseram ao Téla Nón que para além da vítima mortal, outros 3 ocupantes sofreram ferimentos, e um eles a fractura do braço. O quinto ocupante saiu ileso.

Abel Veiga