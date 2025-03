Uma carrinha avançou contra as pessoas que estavam na Discoteca Água Boia-1 morto e 6 feridos graves

Tudo aconteceu na estrada de Água Arroz, depois da meia-noite deste sábado. Uma carrinha com chapa matrícula branca, sinal de que pertence ao Estado avançou sobre a multidão que se encontrava na berma da estrada, mais concretamente diante da Discoteca Água Boia.

O motorista que vinha do centro da cidade de São Tomé, avançou em alta velocidade depois do cruzamento de Água Arroz em direcção a localidade de Almeirim. A discoteca localiza-se a menos de 100 metros do cruzamento.

Hilário Lucas, uma das testemunhas, disse que «a viatura começou a atropelar as pessoas desde o cruzamento. Esmagou uma motorizada, mas mesmo assim não parou. O motorista acelerou a carrinha e arrastou a motorizada», explicou a testemunha.

FOTO : Homem morto na estrada de Água Arroz

Um homem não resistiu ao choque com a carrinha e morreu. 5 outros feridos graves com destaque para fracturas de pernas e mãos deram entrada no hospital central Ayres de Menezes.

A noite jovem de sexta-feira para sábado se transformou em uma noite de lágrimas e sangue na discoteca Água Boia, no bairro de Água Arroz.

Abel Veiga

O Téla Nón coloca à disposição do leitor o relato da testemunha ocular do incidente, que vitimou um cidadão em Água Arroz.