Estagnação e inflação pioram crise de insegurança alimentar no mundo, diz Banco Mundial 

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

População africana é a mais afetada, com cerca de 111,6 milhões de pessoas sob ameaça; 73,7% dos países de baixa renda enfrentam inflação superior a 5%; previsão de estagnação pode durar até 2026.

O quadro de insegurança alimentar no mundo continua grave, segundo avaliação do Banco Mundial divulgada esta semana.

O levantamento indica que o problema afeta atualmente 61,6 milhões de pessoas na África Oriental e ameaça quase 50 milhões no ocidente e centro do continente.

Inflação dos preços dos alimentos é maior que a geral

Os conflitos e as mudanças climáticas continuam puxando a insegurança alimentar, mas indicadores econômicos agravam a situação.

O Banco Mundial afirma que a inflação doméstica dos preços dos alimentos permanece alta em muitos países de baixa renda. Dados de outubro passado a janeiro deste ano mostram que 73,7% das nações deste grupo têm mais de 5% de inflação.

Em termos reais, a alta dos preços dos alimentos excedeu a inflação geral em 56% dos 164 países onde há dados disponíveis.

Desde a atualização de 14 de janeiro, os índices de preços agrícolas e de exportação subiram, fechando em altas de 3% e 6%, respectivamente.

A inflação alimentar continua a ser um assunto premente em muitos países em desenvolvimento

Variações no preço do milho, trigo e arroz

Quem comprou milho pagou mais 3%. No caso do trigo, a alta foi de 5%. Os preços do arroz, por outro lado, fecharam em queda de 10%.

Em comparação com janeiro de 2020, o consumidor teve de pagar 27% a mais pelo milho.

Em média, apenas 3% do financiamento total na área do desenvolvimento é atribuído ao setor alimentar. Já no campo humanitário, 33% dos recursos são destinados à ajuda alimentar.

Estagnação persistente

O último relatório “Perspectivas Econômicas Globais do Banco Mundial”, divulgado em janeiro deste ano, alerta para uma estagnação econômica persistente, com o crescimento global projetado para se manter em 2,7% até 2026.

Embora isso sinalize alguma estabilidade, não é o suficiente para impulsionar uma redução significativa da pobreza ou combater o aumento da insegurança alimentar e nutricional em países de baixa renda.

O relatório ressalta como os desafios da alta inflação, dívida crescente e interrupções no comércio estão exacerbando a insegurança alimentar para os mais vulneráveis do mundo.