Desenvolvimento da Inteligência Artificial: China pode ser um bom parceiro, segundo Daniel NJANKOUO LAMERE

Daniel NJANKOUO LAMERE é o presidente do Conselho de Administração da Sociedade Comercial do Banco Camarões (SCB Camarões). Ele também é o presidente da Associação Camaronesa para a Amizade e Cooperação entre os Povos de Camarões e da China (ACAPECC).

Em uma entrevista concedida à CGTN French, o Sr. Njankouo argumentou que o desenvolvimento da China é inspirador para a África e que a inteligência artificial (IA) pode se desenvolver bem no continente graças à cooperação sino-africana.

O presidente do Conselho de Administração da SCB Camarões e presidente da ACAPECC, Daniel NJANKOUO LAMERE, é da opinião que a China pode compartilhar sua experiência de desenvolvimento com a África. Ao falar sobre a importância do desenvolvimento das novas forças produtivas de qualidade da China para o desenvolvimento da África e a futura cooperação sino-africana, ele enfatizou o interesse da África no desenvolvimento da China.

Estamos muito interessados no desenvolvimento da China e da África. A China tem que nos trazer, tem que nos ensinar. Portanto, a nossa preocupação é nos adaptar ao que ela faz e depois desse encaixe, para podermos trazer para casa esse conhecimento que a China possui no momento e que não possuímos», disse o Sr. Njankouo.

Ao ouvir isto, a África deve beneficiar das vantagens da inteligência artificial (IA) que está em voga atualmente. Para o presidente do Conselho de Administração da SCB Camarões, a China tem uma grande experiência no campo da IA e poderia ajudar a África a apropriar-se dela. «Esta inteligência artificial que é a coisa do momento e que todos tentam dominar, por isso pensamos que a China continua a ser um parceiro com o qual devemos trabalhar e no qual contamos para melhorar a nossa situação em África», sublinhou.

Para o ano de 2025, Daniel NJANKOUO LAMERE expressou o desejo de que a cooperação sino-africana se intensifique em uma visão mais ampla, especialmente no setor de veículos elétricos. Desejamos que este ano de 2025 seja benéfico para nós. Desejamos que nas nossas relações com a China, tudo o que ela tem de novo possa ser transmitido em África, pode ser uma coisa que a África partilha e também pode iniciar o seu gotha econômico para realizar tudo o que a China possa ter a oferecer-nos», disse.

Njankouo mencionou a implementação de 336 projetos em África no âmbito da cooperação sino-africana. Defendeu que esse número evoluísse em 2025 para 400. Seria um interesse para a África e um interesse para as nossas associações. Todos queremos nos agarrar ao que pode nos tirar. A China faz parte disso e se ela pode nos puxar para cima, ficaríamos muito felizes», concluiu.

PARCERIA – CGTN / Téla Nón