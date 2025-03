Evento na Assembleia Geral da ONU reforça luta inabalável das mulheres por igualdade BR

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

Celebração antecipada do Dia Internacional da Mulher contou com participação do secretário-geral; ele afirmou que direitos femininos estão sob ataque em todos os cantos de mundo e reiterou compromissos da organização com equidade; bailarina brasileira Ingrid Silva ressaltou combate ao preconceito e valorização da diversidade.

A Assembleia Geral da ONU realizou um evento de comemoração do Dia Internacional da Mulher, em antecipação à data que é celebrada neste 8 de março.

O secretário-geral afirmou que o evento deve servir de impulso para uma busca “resiliente, unida e inabalável” pela igualdade, desenvolvimento e paz para todas as mulheres, em todos os lugares.

Direitos sob ataque

António Guterres ressaltou que desde a histórica Declaração de Pequim, que completa 30 anos, as mulheres “quebraram barreiras e remodelaram sociedades”.

Ele alertou que as conquistas, embora muito valiosas, permanecem “frágeis e insuficientes” e que os direitos das mulheres “estão sob ataque em todos os cantos do mundo”.

O líder da ONU apontou com preocupação o fato de que 612 milhões de mulheres e meninas vivem à sombra de conflitos armados, onde os seus direitos são muitas vezes considerados “dispensáveis”.

Menos de dois terços das mulheres em todo o mundo participam no mercado de trabalho, e aquelas que o fazem ganham muito menos que os homens.

Chamado à ação

Para Guterres, séculos de discriminação são exacerbados por novas ameaças, como ferramentas digitais que frequentemente silenciam as vozes das mulheres, amplificam preconceitos e alimentam o assédio.

Ele anunciou o compromisso da organização com um chamado à ação com quatro prioridades. A primeira define que todos as lideranças da ONU devem defender os direitos das mulheres em todas as decisões e fóruns.

A segunda reforça o compromisso de combater retrocessos, a terceira promove o fim das desigualdades sistêmicas e a última visa proteger as mulheres defensoras dos direitos humanos que atuam na linha de frente.

Já o presidente da Assembleia Geral, Philémon Yang, acredita que o mundo vive uma “realidade perturbadora” onde a equidade de gênero ainda está fora de alcance. Para ele, os Estados- membros devem fazer muito mais para executar seus compromissos e criar um caminho para a igualdade total.

UNICEF

FOTO : UNICEF – Uma adolescente que foi sequestrada por homens na zona rural da Etiópia expressa sua ambição em um quadro negro

Valorização da diversidade

O evento contou com a presença da bailarina brasileira, Ingrid Silva, que participou da sessão destacando que teve uma infância humilde onde o acesso a artes como o balé era considerado um luxo. Ela explicou que durante muitos anos foi rejeitada em companhias de dança porque seu corpo, tom de pele e cabelo não se encaixavam no estereótipo clássico de bailarina.

Após ser aceita em uma das maiores companhias de dança de Nova Iorque, o Dance Theatre of Harlem, onde hoje é a bailarina principal, ela disse que conseguiu “expandir suas asas e florescer”.

Se dirigindo a sua filha que assistia ao discurso, ela disse que “o palco da Assembleia Geral, e todos os espaços, devem refletir a diversidade que existe no mundo”. A bailarina defendeu equidade em acesso a oportunidades e ressaltou que o progresso só chega com ação conjunta.

Movimento poderoso e imparável

A diretora executiva da ONU Mulheres, Sima Bahous, disse que a equidade de gênero “nunca foi mais urgente e os obstáculos no caminho nunca foram tão aparentes”. Para ela, a escolhas de ação ou inação feitas agora serão marcas permanentes deixadas nas páginas da história.

Bahous afirmou que o movimento das mulheres é poderoso e que a igualdade não deve ser temida. Ela ressaltou que quando vozes femininas estão na mesa de negociação, os acordos de paz são mais “abrangentes, inclusivos e duradouros”.

A chefe da ONU Mulheres reforçou que tem encontrado muitas ativistas inspiradoras que reforçam a crença de que a mudança virá e que equidade traz progresso.

Para ela, “o movimento das mulheres é imparável, com uma unidade inabalável e uma causa inegável”.

ONU/Manuel Elias

FOTO : A diretora executiva da ONU Mulheres, Sima Bahous, discursa na celebração do Dia Internacional da Mulher

A Assembleia Geral também ouviu histórias de ativismo ao redor do mundo. Discursaram também no evento a cofundadora da equipe de Robótica Feminina Afegã, Roya Mahboob, a ativista climática Grace Yongsanguanchai, a líder da luta contra a mutilação genital feminina na África, Jaha Dukureh, a ginasta e medalhista olímpica, Aly Raisman, e a especialista em paz e segurança, Samira Rashwan.