Atenção : Aberta a inscrição para o concurso de redacção “50 anos da amizade entre a China e São Tomé e Príncipe”

AVISO SOBRE INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE REDAÇÃO

“50 ANOS DA AMIZADE – CHINA E SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE”

【Participe e ganhe laptop e telemóveis!】

Este ano assinala-se o 50º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e São Tomé e Príncipe! A Embaixada da China em STP lança o Concurso de Redação, sob o tema de “50 anos da Amizade – China e São Tomé e Príncipe”. Damos boas-vindas a todos para contarem as histórias sobre a amizade entre os dois povos e o seu entendimento sobre a China.

I. Qualificação de participação

Todos os santomenses, seja no país ou no exterior.

II. Detalhes do concurso

1. Tema

(a) Como se entende a amizade entre a China e STP? O que se espera e sugere para desenvolvermos melhor esta amizade?

(b) O que é que a cooperação entre a China e STP, tais como na agricultura, saúde, formação de pessoas, educação, etc., trouxe e pode trazer aos dois povos? O que se espera e sugere à futura cooperação?

(c) Qual é seu entendimento sobre o papel da China no mundo? O que se espera e sugere que a China faça para contribuir melhor ao mundo?

(d) O que se exprimentou/estudou/adquiriu na China? Como é que essas experiências/aquisições podem ajudar no seu desenvolvimento pessoal?

2. Regras

(a) As redações devem ser escritas em língua portuguesa e relacionadas estritamente ao(s) tema(s) supracitado(s) e conter no mínimo 400 (quatrocentas) palavras e no máximo 800 (oitocentas) palavras.

(b) O participante deve garantir que tem direito autoral total e indisputável sobre sua redação, e a mesma é original que não viola qualquer direito da terceira parte nem se concerne às irregularidades.

(c) A Embaixada tem o direito de usar, divulgar e compartilhar as redações, mas não paga remuneração aos mesmos.

3. Participação

(a) O concurso começa a partir da data deste aviso e encerrará no dia 20 de Junho de 2025.

(b) Cada participante pode submeter por email no máximo 2 redações ao hjx1998natalia@gmail.com, com título de «nome de participante – título de redação», e escrever no email o nome, telemóvel, e número de whatsapp.

III. Fase de concurso

1. Submissão: desde a data do aviso até ao dia 20 de Junho de 2025.

2. Avaliação: As redações serão avaliadas e classificadas com base nos princípios de justiça, imparcialidade e transparência pela Embaixada da China e pelos representantes da comunidade chinesa em São Tomé e Príncipe, antes do dia 1 de Agosto de 2025.

As redações vencedoras serão recolhidas como obra colectiva e postadas no Facebook da Embaixada da China em São Tomé e Príncipe a partir de 1 de Agosto de 2025 para votação pública da redação mais popular. A contagem dos votos termina em 31 de Agosto de 2025.

Mostra da obra coletiva e entrega de prémios: na recepção do Dia Nacional da China, a ser realizada no final de Setembro.

IV. Prémios

1. Serão distribuídos 1 prémio de primeiro lugar, 2 prémios de segundo lugar, 3 prémios de terceiro lugar, 1 prémio de redação mais popular e vários prémios de participação. Os prémios incluem laptop, telemóveis, equipamentos eletrónicos e artesanatos da China.

2. A Embaixada encoraja todos os participantes a compartilhar suas redações nas redes sociais.

*A Embaixada da China em STP reserva todos os direitos sobre o concurso.

Contacto: Natália Han, +239-9983480, hjx1998natalia@gmail.com