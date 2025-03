O Instituto Guimarães Rosa São Tomé convida para o encerramento da programação Cultura no Feminino, celebrando o talento e a resistência das mulheres que marcaram a história do Brasil.



Ao longo do mês de março, celebramos a cantora Elis Regina, a atriz Fernanda Montenegro e a poetisa Cora Coralina. Agora, chegou o momento de refletir sobre a resistência feminina em um dos períodos mais sombrios de nossa história, por meio do olhar singular de Lúcia Murat — cineasta que transformou dor em arte e memória em luta.

Sessão especial: “Que Bom Te Ver Viva”

Em homenagem a Lúcia Murat, cineasta e ex-presa política durante a ditadura militar, exibiremos seu aclamado filme “Que Bom Te Ver Viva”, um misto de documentário e ficção que retrata, com sensibilidade e força, a experiência de mulheres que sobreviveram à tortura e ao autoritarismo.

O filme apresenta relatos de ex-presas políticas que analisam como enfrentaram as torturas e prisões durante a ditadura militar, revelando como a fantasia e a criatividade foram armas de resistência. A obra alterna depoimentos reais com um monólogo ficcional, criando um painel emocionante sobre coragem e sobrevivência.

Informações:

Cine Brasil – Cultura no Feminino

Filme: ” Que Bom Te Ver Viva “

Data: 28 de março (véspera do 31/03, marco do golpe militar)

Horário: 18h

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada: Gratuita



Venha refletir sobre memória, resistência e justiça, encerrando com chave de ouro nossa programação especial!