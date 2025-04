Mais uma detenção resultante da operação SAFE

No âmbito da operação SAFE – Sistema de Administração Financeira do Estado – o Ministério Público com o apoio da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional, deteve mais um suspeito de envolvimento num alegado esquema de desvio de fundos públicos.

Trata-se de um funcionário da Direção das Obras Públicas, detido depois de um outro funcionário da Direção do Tesouro Nacional ter sido também apanhado pela investigação.

As autoridades já realizaram buscas em vários ministérios, onde foram apreendidos documentos e materiais considerados relevantes. Toda a informação está agora a ser analisada por uma equipa forense especializada.

José Bouças