Celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa (5 de maio), a Embaixada do Brasil em São Tomé tem o prazer de convidar para o Concerto Poético-Musical “Meu Bairro, Minha Língua”, a ser realizado no dia 6 de maio, às 17h30, no espaço CACAU.

O concerto será apresentado pelo músico brasileiro Vinicius Terra e contará com a participação de Vanessa Faray, MC Karboss e Anjo Delax.

Informações Importantes:

Data: 6 de maio de 2025

Horário: 17h30

Local: Espaço CACAU – Largo das Alfândegas, São Tomé

Entrada gratuita

✓ Vagas limitadas ️



Confirmar presença:

222 6060 | WhatsApp: +239 222 3796Realização:

Embaixada do Brasil em São Tomé e Príncipe

Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Ministério das Relações Exteriores