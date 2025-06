Jovens com deficiência debatem saúde menstrual em evento inclusivo

Num esforço para tornar o debate sobre saúde menstrual mais inclusivo, dezenas de jovens — muitas delas com deficiência — participaram num workshop realizado pela União das Associações Juvenis e a Federação da Associação dos Deficientes de São Tomé e Príncipe. O evento teve o apoio do FNUAP e do UNICEF e aconteceu por ocasião do Dia Internacional da Higiene Menstrual.

O objetivo principal foi abrir espaço para conversas francas sobre a menstruação, um tema ainda envolto em tabus no país, especialmente entre quem vive com deficiência e enfrenta obstáculos adicionais para lidar com esse processo natural de forma segura e digna.

A representante do FNUAP, Edna Pérez, sublinhou que é preciso tratar a menstruação como uma questão de saúde pública e dignidade. Ela lembrou que as limitações enfrentadas por mulheres com deficiência vão além do físico, pois somam-se a preconceitos e falta de recursos adequados.

Durante o workshop, surgiram relatos sobre dificuldades de acesso a produtos menstruais, inexistência de casas de banho adaptadas em escolas e comunidades, e falta de informação adequada para quem tem deficiência visual ou auditiva.

Para Nêuza Carvalho, do UNICEF, garantir a participação plena de pessoas com deficiência exige que elas sejam envolvidas desde o planeamento das ações. A presença de intérpretes de língua gestual e técnicos de saúde sexual no evento foi considerada um exemplo positivo de como a inclusão pode ser efetiva.

Os organizadores pretendem levar a iniciativa a outras localidades, como a Região Autónoma do Príncipe, ampliando o alcance da educação comunitária sobre higiene menstrual.

A escolha do dia 28 de maio como data simbólica internacional pretende lembrar a duração média do ciclo e da menstruação. O evento reforça a necessidade de uma sociedade mais justa, onde todas as pessoas tenham voz e acesso aos seus direitos.

Waley Quaresma