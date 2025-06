UNESCO considera que STP pode aproveitar a Inteligência Artificial para melhorar a qualidade de vida

A representante da comissão nacional da UNESCO para São Tomé e Príncipe garantiu que o arquipélago pode aproveitar ao máximo o potencial da inteligência artificial para melhorar a qualidade de vida de todos os santomenses. Foi durante a apresentação do relatório de avaliação e prontidão de inteligência artificial no país.

O relatório apresenta o grau de preparação do país em infraestrutura tecnológica, capacitação profissional, políticas públicas, ética, governança, além de capacidade de inovação em inteligência artificial.

A avaliação indica que, apesar dos desafios a superar, há inúmeras oportunidades.

“Com investimentos estratégicos, capacitação e uma abordagem colaborativa, São Tomé e Príncipe pode aproveitar, ao máximo, o potencial da inteligência artificial para melhorar a qualidade de vida de todos os santomenses”, afirmou Sónia Carvalho, Presidente da Comissão Nacional para a UNESCO.

O relatório da UNESCO sobre tecnologia na educação posiciona o arquipélago à frente de muitos países africanos no acesso à internet.

“São Tomé e Príncipe, no que se refere à conexão e acesso à internet, está à frente de mais de 20 países africanos, incluindo Guiné-Bissau, Chade, Senegal, Benim, Zâmbia, Serra Leoa, Togo, Argélia e Tunísia”, afirmou Américo Ramos, Primeiro-Ministro.

O chefe do governo destaca as ações dos sucessivos governos na formulação de políticas públicas voltadas para o avanço das tecnologias no país.

“Um dos exemplos mais evidentes é a criação e operacionalização do Instituto Nacional de Inovação e Conhecimento (INIC), a adoção da estratégia nacional de governança digital, a implementação do projeto STP Digital, além de outras iniciativas.”

Américo Ramos reconhece, contudo, que ainda há muito a ser feito.

“Em São Tomé e Príncipe, existem muitas ilhas quando se fala do sistema de processamento de informação. A centralização dos dados deveria estar a cargo do INIC, que dispõe de um Data Center, mas, por diversas razões, ainda não atingiu o padrão internacionalmente desejável.”

O chefe do governo defende a implementação de um programa de sensibilização, formação e capacitação, a melhoria do quadro regulamentar e institucional e, paralelamente, a elaboração e aprovação da estratégia nacional de inteligência artificial.

José Bouças